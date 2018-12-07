В ОБСЄ узгодили документ про безпеку журналістів

Фото: Енцо Моаверо-Міланезі (flickr.com/mfarussia)

В ОБСЄ додали, що свобода ЗМІ є дуже важливою цінністю в Організації

Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ дійшла одностайної згоди щодо важливого документа про безпеку журналістів. Про це заявив міністр закордонних справ Італії, чинний голова ОБСЄ Енцо Моаверо-Міланезі під час прес-конференції у Мілані, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Він додав, що свобода ЗМІ є дуже важливою цінністю в Організації, і "ми маємо її захищати".

"Протягом 27 років ОБСЄ вдалося досягти одностайної згоди щодо важливого документа про безпеку журналістів, медіа-плюралізм, фізичну і персональну безпеку журналістів, які часто ризикують під час своєї діяльності", - сказав Моаверо-Міланезі.

Раніше представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявляв, що погрози журналістам в Україні повинні розслідуватися.

"Навіть якщо є конфлікт, все одно повинен відбуватися обмін інформацією, підтримуватися діяльність журналістів. Саме тому ми просили про звільнення Сущенка", - зазначив Арлем Дезір.

Нагадаємо, Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Українська сторона заперечує ці відомості, стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою. Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенко.