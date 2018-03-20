Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вкотре вимагає від Російської Федерації (РФ) звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Про це заявила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"Знову відхилили апеляцію на арешт журналіста Сущенка. Вкотре вимагаємо від РФ його звільнення. Справа є політично вмотивованою", - написала Беца у мікроблозі.

Знову відхилили апеляцію на арешт журналіста Р.Сущенка. Вкотре вимагаємо від РФ його звільнення. Справа є політично вмотивованою. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 березня 2018 р.

Про те, що апеляцію на арешт журналіста відхилили, раніше у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена. — Mark Feygin (@FeyginMark) 20 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка і режисера Олега Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів, проте останніх обміняли у підсумку на затриманих у Росії прикордонників.

Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Українська сторона заперечує ці відомості, стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.