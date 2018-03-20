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Інтерв'ю

Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка

НовиниПолітика    20.03.2018 - 14:37
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

У МЗС України вимагають звільнити журналіста

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вкотре вимагає від Російської Федерації (РФ) звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Про це заявила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"Знову відхилили апеляцію на арешт журналіста Сущенка. Вкотре вимагаємо від РФ його звільнення. Справа є політично вмотивованою", - написала Беца у мікроблозі.

Про те, що апеляцію на арешт журналіста відхилили, раніше у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка і режисера Олега Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів, проте останніх обміняли у підсумку на затриманих у Росії прикордонників.

Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Українська сторона заперечує ці відомості, стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.

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Теги: МЗС, журналисты, политзаключенные в РФ, Роман Сущенко
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