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Інтерв'ю

ОБСЄ: ті, хто погрожує журналістам в Україні, повинні понести відповідальність

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 00:53
Фото: Арлем Дезір в Києві (
Фото: Арлем Дезір в Києві (

Погрози журналістам повинні розслідуватися, і ті, хто погрожує, повинні бути покарані, - Арлем Дезір

Погрози журналістам в Україні повинні розслідуватися. Про це заявив представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір на зустрічі з активом "Національної спілки журналістів", передає "Радіо Свобода".

"Журналісти отримують велику кількість погроз. І ці погрози мають розслідуватися, і ті, хто погрожує, повинні бути покарані", - заявив Арлем Дезір на зустрічі з активом "Національної спілки журналістів України" та представниками ЗМІ у Києві.

Представник ОБСЄ підкреслив, що журналісти не повинні страждати через конфлікти між країнами, повідомивши про необхідність звільнення Романа Сущенка - українського журналіста агенстства "Укрінформ".

"Навіть якщо є конфлікт, все одно повинен відбуватися обмін інформацією, підтримуватися діяльність журналістів. Саме тому ми просили про звільнення Сущенка", - зазначив Арлем Дезір.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Українська сторона заперечує ці відомості, стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою. Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенко.
 

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Теги: ОБСЄ, СМИ, журналисты
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