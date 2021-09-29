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Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве, - Блинкен

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Вашингтон, Среда 29 сентября 2021 05:38
Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Его планировалось провести в Варшаве 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США.

Он отметил, что Штаты ожидают, что ОБСЕ и страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, темы которых посвящены правам человека.

Блинкен подчеркнул, что США продолжат делать все необходимое, чтобы привлечь внимание к проблемам в области прав человека в регионе ОБСЕ.

"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", - заявил Блинкен.

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