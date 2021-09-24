Россия несет полную ответственность за закрытие миссии ОБСЕ на границе с Украиной, - США

Соединенные Штаты Америки критикуют Россию за то, что она блокирует продление миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы. Вашингтон не уверен, что Россия вообще намерена выполнять взятые на себя международные обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя США в ОБСЕ Кортни Австриан .

"Россия несет полную ответственность за закрытие миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению ею международных обязательств и конструктивного сотрудничества с Украиной", - заявила она.

Кроме того, в заявлении Австриан, размещенном на сайте представительства США в ОБСЕ, говорится о том, что Вашингтон призывает Россию обеспечить мониторинг вдоль украинско-российской границы.

"США призывают Россию прекратить агрессию против Украины, внести свой вклад в мирное урегулирование и выполнить свои минские обязательства, разрешив наблюдение за границей в тех районах, которые находятся под контролем России", - подчеркнула представитель США.