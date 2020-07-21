В ОБСЕ рассказали о потерях среди гражданских на Донбассе с начала года

С начала года на Донбассе погибли восемь человек среди гражданского населения, еще 47 - получили ранения. В период с 29 июня по 12 июля миссия ОБСЕ зафиксировала около 5 200 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Мониторинговая миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской, тогда зафиксировав присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского. Кроме того, Миссия обнаружила новые продолжение позиций вооруженных формирований на участке разведения в районе Петровского, в пределах которых зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

Отмечается, что миссия также способствовала проведению ремонтных работ на линиях электропередач, по которым осуществляется электроснабжение около 300 тыс. гражданских лиц с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее представитель Украины в ОБСЕ рассказал об убийстве поддерживаемыми РФ наемниками военного медика на Донбассе.

Во время обсуждения агрессии РФ против Украины российская делегация покинула заседание ОБСЕ.