В ОБСЄ розповіли про втрати серед цивільних на Донбасі з початку року

З початку року на Донбасі загинули вісім осіб серед цивільного населення, ще 47 отримали поранення. У період з 29 червня по 12 липня місія ОБСЄ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ СММ.

Моніторингова місія констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, тоді зафіксувавши присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського. Крім того, Місія виявила нові продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петрівського, в межах яких зафіксовано порушення режиму припинення вогню.

Наголошується, що місія також сприяла проведенню ремонтних робіт на лініях електропередач, за якими здійснюється електропостачання близько 300 тисяч цивільних осіб з обох сторін лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше представник України в ОБСЄ розповів про вбивство підтримуваними РФ найманцями військового медика на Донбасі.

Під час обговорення агресії РФ проти України російська делегація покинула засідання ОБСЄ.