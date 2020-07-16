Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения ее агрессии против Украины

Фото: ОБСЕ (osce.org)

Представитель Украины в ОБСЕ рассказал об убийстве боевиками военного медика на Донбассе

Делегация РФ во время Форума безопасного сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ 15 июля устроила демарш и покинула заседание. Это произошло после неудачных попыток российского представителя преуменьшить значение темы гибридных угроз и избежать обсуждения гибридной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ.

По его словам, как только директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, один из основных докладчиков по теме гибридных угроз, перешел к примеру российской гибридной агрессии, представитель делегации РФ взял слово по процедурным вопросам и сообщил, что покидает заседание.

"Особое отношение делегации РФ к тематике гибридных угроз не было неожиданностью. Оставался лишь вопрос, каким образом российская делегация отреагирует: попытается закрыть его каким-то своим нарративом или каким-либо иным способом. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", - отметил дипломат.

По словам Цимбалюка, российский представитель, реагируя на выступление Литвиненко, совершил также своеобразный "гибридный ход", покинув зал заседания и сделав вид, что эта тема якобы не касается РФ.

"Однако, большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так. Говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины", - сказал он.

Напомним, представитель Украины Александр Литвиненко в ОБСЕ рассказал об убийстве российскими оккупационными силами военного медика на Донбассе и назвал это убийство наглядным примером гибридной агрессии России против Украины.

Пророссийские боевики 13 июля смертельно ранили украинского военного медика, который вместе с группой других военных осуществлял эвакуацию тела бойца, который подорвался на взрывном устройстве вблизи Зайцевого.