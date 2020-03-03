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ОБСЕ провела правовой анализ украинского законопроекта "О медиа"

Новости » Политика     03.03.2020 - 19:07
ОБСЕ провела правовой анализ украинского законопроекта "О медиа"
Иллюстративное фото (osce.org)

Авторы анализа выразили беспокойство относительно возможности наложения штрафа на определенные СМИ

ОБСЕ провела правовой анализ проекта закона Украины "О медиа". Анализ опубликовано на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщается, правовой обзор законопроекта "О медиа" был заказан Офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы и подготовлен экспертом по свободе средств массовой информации доктором Джоан Барата Мир.

В анализе, в частности, указывается на то, что конкретные ситуации, которые влияют на национальную безопасность, "могут оправдывать установление определенных ограничений права на свободу выражения взглядов, однако, эти ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае".

Кроме того, авторы анализа выразили беспокойство относительно возможности наложения штрафа на определенные СМИ путем запрета их распространения, что названо "чрезмерным и непропорциональным западом".

Также содержатся рекомендации относительно процедуры назначения членов, функционирования и полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.

Сообщалось, что комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа".

Позже заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк выступает за продолжение обсуждение и создание рабочей группы для доработки законопроекта №2693 "О медиа".

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