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ОБСЄ провела правовий аналіз українського законопроекту "Про медіа"

Новини » Політика     03.03.2020 - 19:07
ОБСЄ провела правовий аналіз українського законопроекту "Про медіа"
Ілюстративне фото (osce.org)

Автори аналізу виразили занепокоєння щодо можливості накладення штрафу на певні ЗМІ

ОБСЄ провела правовий аналіз проекту закону України "Про медіа". Аналіз опубліковано на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Як повідомляється, правовий огляд законопроекту "Про медіа" був замовлений Офісом представника ОБСЄ з питань свободи та підготовлений експертом зі свободи засобів масової інформації доктором Джоан Барата Мір.

В аналізі, зокрема, вказується на те, що конкретні ситуації, що впливають на національну безпеку, "можуть виправдовувати встановлення певних обмежень права на свободу вираження поглядів, однак, ці обмеження мають бути чітко визначені у кожному конкретному випадку".

Окрім того, автори аналізу виразили занепокоєння щодо можливості накладення штрафу на певні ЗМІ шляхом заборони їх розповсюдження, що названо "надмірним і непропорційним заходом".

Також містяться рекомендації щодо процедури призначення членів, функціонування та повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, у кінці грудня минулого року у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію діятиме тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

Повідомлялося, що комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".

Пізніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк виступає за продовження обговорення та створення робочої групи для доопрацювання законопроекту №2693 "Про медіа".

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