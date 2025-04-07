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ОБСЄ проведе екстрену сесію через удар Росії по Кривому Рогу

Фото: Росія вдарила по дитячому майданчику у Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару Росії по Кривому Рогу, під час якого загинули 20 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка у Facebook.

За його словами, завтра, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ, на якій обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні.

"У московської делегації земля горітиме під ногами", - зазначив Вітренко.

Варто зауважити, що Постійна рада ОБСЄ - це основний орган для ухвалення рішень між щорічними засіданнями Ради міністрів. До такого органу входять постпреди всіх 57 держав-учасниць Організації.

Надзвичайну спеціальну сесію скликають для оперативного обговорення кризових або особливо важливих ситуацій у рамках організації.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти 5 квітня вдарили балістичною ракетою по житловому мікрорайону Кривого Рогу. Ракета розірвалася в повітрі біля дитячого майданчика. Вона була оснащена касетною бойовою частиною, що призвело до великої кількості жертв.

Станом на зараз відомо, що через російський удар загинули дев'ятеро дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк розповів, що така атака стала наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни.

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