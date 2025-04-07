ОБСЕ проведет экстренную сессию из-за удара России по Кривому Рогу

По его словам, завтра, 8 апреля, созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета ОБСЕ, на которой обсудят российский теракт против детей и взрослых в Кривом Роге, а также эскалацию российского террора против гражданских по всей Украине.

"У московской делегации земля будет гореть под ногами", - отметил Витренко.

Стоит заметить, что Постоянный совет ОБСЕ - это основной орган для принятия решений между ежегодными заседаниями Совета министров. В такой орган входят постпреды всех 57 государств-участников Организации.

Чрезвычайную специальную сессию созывают для оперативного обсуждения кризисных или особо важных ситуаций в рамках организации.