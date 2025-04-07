ОБСЕ проведет экстренную сессию из-за удара России по Кривому Рогу

Украина инициировала экстренное заседание ОБСЕ после удара России по Кривому Рогу, во время которого погибли 20 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украины при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Юрия Витренко в Facebook.
По его словам, завтра, 8 апреля, созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета ОБСЕ, на которой обсудят российский теракт против детей и взрослых в Кривом Роге, а также эскалацию российского террора против гражданских по всей Украине.
"У московской делегации земля будет гореть под ногами", - отметил Витренко.
Стоит заметить, что Постоянный совет ОБСЕ - это основной орган для принятия решений между ежегодными заседаниями Совета министров. В такой орган входят постпреды всех 57 государств-участников Организации.
Чрезвычайную специальную сессию созывают для оперативного обсуждения кризисных или особо важных ситуаций в рамках организации.
Напомним, российские оккупанты 5 апреля ударили баллистической ракетой по жилому микрорайону Кривого Рога. Ракета разорвалась в воздухе возле детской площадки. Она была оснащена кассетной боевой частью, что привело к большому количеству жертв.
По состоянию на сейчас известно, что из-за российского удара погибли девять детей.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал, что такая атака стала самым массовым убийством детей с начала полномасштабной войны.
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