ОБСЕ продолжит способствовать мирному урегулированию на Донбассе

Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приветствовал шаги, предпринимаемые президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения мира, и подтвердил намерение организации и в дальнейшем способствовать прогрессу в мирном урегулировании. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайком, передает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие в контексте евроатлантической интеграции Украины, а также приоритетные вопросы европейской безопасности с учетом председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году.

Лайчак, в частности, подтвердил неизменную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Пристайко отметил важность для Украины опыта сотрудничества Словакии с ЕС и НАТО и призвал к использованию всех механизмов для поддержки усилий украинской стороны по возвращению своих территорий.

Дипломаты также отметили позитивные тенденции в двустороннем торговом сотрудничестве, эффективность сотрудничества в сфере энергетики и общее видение необходимости сохранения статуса основных стран-транзитеров российского газа в ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе состоятся только после отвода войск.