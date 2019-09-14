ОБСЄ продовжуватиме сприяння мирному врегулюванню на Донбасі

Міністр закордонних справ Словаччини, чинний голова ОБСЄ Мірослав Лайчак привітав кроки, що вживаються президентом України Володимиром Зеленським для досягнення миру, і підтвердив налаштованість організації і надалі сприяти прогресу у мирному врегулюванні. Про це він заявив під час зустрічі з головою МЗС України Вадимом Пристайком, передає прес-служба МЗС.

Згідно з повідомленням, міністри обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці, взаємодію в контексті євроатлантичної інтеграції України, а також пріоритетні питання європейської безпеки з урахуванням головування Словаччини в ОБСЄ в 2019 році.

Лайчак, зокрема, підтвердив незмінну підтримку Словаччиною суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Пристайко відзначив важливість для України досвіду співробітництва Словаччини з ЄС та НАТО і закликав до використання всіх механізмів для підтримки зусиль української сторони щодо повернення своїх територій.

Дипломати також відзначили позитивні тенденції у двосторонньому торговельному співробітництві, ефективність співпраці у сфері енергетики та спільне бачення необхідності збереження статусу основних країн-транзитерів російського газу в ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на непідконтрольному Донбасі відбудуться тільки після відведення військ.