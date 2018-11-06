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ОБСЕ призывает подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала СММ

Новости » Общество    06.11.2018 - 18:07
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Сегодня в Минске состоялось заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала и имущества специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Настоятельно призываю подписантов минских соглашений принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала и имущества СММ и созданию условий для беспрепятственной деятельности миссии", - сказал Сайдик.

Напомним, сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе заседания Украина потребовала предоставить доступ ОБСЕ в оккупированный Крыму, а также ответить на предложение об обмене заключенными.

Ранее сообщалось, что Марк Этерингтон займет должность заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине. Его предшественник Александ Хуг завершил свой мандат.

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Новости Украины ОБСЕМартин сайдик
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