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В Минске началось заседание ТКГ по Донбассу

Новости » Политика    06.11.2018 - 15:53
Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)
Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)

В ТКГ продолжится дискуссия об обмене пленными, а также будет подыматься вопрос "выборов" на оккупированных территориях

В Минске во вторник, 6 ноября, началось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министрерства иностранных дел Беларуси.

Стороны продолжат обсуждение тем, которых затрагивались в ходе прошлой встречи, состоявшейся 16 октября. Отметим, в прошлый раз обсуждалось обеспечение долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, а также практическое осуществление гуманитарного разминирования.

Также стороны обсуждали вопросы обмена пленными и поиска пропавших без вести. Кроме того, Украина поставила вопрос остановки подготовки "выборов" на оккупированном Донбассе.

В Минске началось заседание ТКГ по Донбассу

Напомним, на прошлом заседании ТКГ в Минскеукраинская сторона потребовала от России отменить фейковые выборы на оккупированном Донбассе

Отметим, недавно во время визита в Киев канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время встречи с президентом Петром Порошенко сказла, что Германия будет выступать за продление санкций против России до того времени, пока не будут выполнены Минские договоренности.

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