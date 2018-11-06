В Минске началось заседание ТКГ по Донбассу

Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)

В ТКГ продолжится дискуссия об обмене пленными, а также будет подыматься вопрос "выборов" на оккупированных территориях

В Минске во вторник, 6 ноября, началось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министрерства иностранных дел Беларуси.

Стороны продолжат обсуждение тем, которых затрагивались в ходе прошлой встречи, состоявшейся 16 октября. Отметим, в прошлый раз обсуждалось обеспечение долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, а также практическое осуществление гуманитарного разминирования.

Также стороны обсуждали вопросы обмена пленными и поиска пропавших без вести. Кроме того, Украина поставила вопрос остановки подготовки "выборов" на оккупированном Донбассе.

Напомним, на прошлом заседании ТКГ в Минскеукраинская сторона потребовала от России отменить фейковые выборы на оккупированном Донбассе.

Отметим, недавно во время визита в Киев канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время встречи с президентом Петром Порошенко сказла, что Германия будет выступать за продление санкций против России до того времени, пока не будут выполнены Минские договоренности.