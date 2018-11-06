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ОБСЄ закликає підписантів мінських угод забезпечити безпеку персоналу СММ

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 18:07
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

Сьогодні у Мінську відбулося засідання ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі

Спецпредставник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдик закликав підписантів мінських угод забезпечити безпеку персоналу і майна спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Наполегливо закликаю підписантів мінських угод прийняти всі необхідні заходи щодо забезпечення безпеки персоналу та майна СММ і створення умов для безперешкодної діяльності місії", - сказав Сайдик.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. У ході засідання Україна вимагала надати доступ ОБСЄ до окупованого Криму, а також відповісти на пропозицію про обмін ув'язненими.

Раніше повідомлялося, що Марк Етерінгтон займе посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні. Його попередник Олександр Хуг завершив свій мандат.

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Новини України ОБСЄМартин сайдик
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