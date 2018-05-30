В ОБСЕ призвали расследовать убийство Бабченко

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал провести немедленное расследование

Президент Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть провести расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом 29 мая он заявил в Twitter.

"Известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование", - написал он.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) May 29, 2018

Напомним, 29 мая возле подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

Основная версия убийства Бабченко - это его профессиональная деятельность.