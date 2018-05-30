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В ОБСЕ призвали расследовать убийство Бабченко

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 00:36
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал провести немедленное расследование

Президент Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть провести расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом 29 мая он заявил в Twitter.

"Известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование", - написал он.

Напомним, 29 мая возле подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

Основная версия убийства Бабченко - это его профессиональная деятельность.

Убийство Бабченко является осознанным преступлением, - журналист Аркадий Бабченко убит: подробности
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: ОБСЕ, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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