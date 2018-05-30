В ОБСЄ закликали розслідувати вбивство Бабченко

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав провести негайне розслідування

Президент Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу провести розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко. Про це 29 травня він заявив в Twitter.

"Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму домі в Києві. Я закликаю владу України провести негайне і повне розслідування", - написав він.

Horrified by report that well-known Ukrainian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist's family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) May 29, 2018

Нагадаємо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Аркадій Бабченко.

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.

Основна версія вбивства Бабченко - це його професійна діяльність.