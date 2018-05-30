Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В ОБСЄ закликали розслідувати вбивство Бабченко

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 00:36
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав провести негайне розслідування

Президент Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу провести розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко. Про це 29 травня він заявив в Twitter.

"Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був застрелений у своєму домі в Києві. Я закликаю владу України провести негайне і повне розслідування", - написав він.

Нагадаємо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Аркадій Бабченко.

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.

Основна версія вбивства Бабченко - це його професійна діяльність.

Вбивство Бабченко є усвідомленим злочином, - журналіст Аркадій Бабченко убитий: подробиці
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: ОБСЄ, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top