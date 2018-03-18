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В ОБСЕ призвали Москву и Киев самостоятельно решить вопрос по выборам в РФ

НовостиПолитика    18.03.2018 - 15:59
Фото: пикет под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пикет под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

Это должно определяться двусторонними соглашениями между Россией и Украиной

Возможность голосование россиян на президентских выборах на территории Украины должна определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области. Об этом заявили в ОБСЕ, передает ТАСС.

"В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя странами", - заявил спикер Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер.

Он подчеркнул, что бюро разместило наблюдательную миссию на президентских выборах в России и занимается наблюдением только на территории РФ.

"Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России", - отметил Раймер.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что повторно обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы из-за недопуска россиян в Украине к голосованию на выборах президента.

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Теги: ОБСЕ, посольство РФ, президентские выборы, Выборы в России
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