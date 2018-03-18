В ОБСЄ закликали Москву і Київ самостійно вирішити питання щодо виборів у РФ

Можливість голосування росіян на президентських виборах на території України має визначатися двосторонніми угодами між Москвою та Києвом через відсутність міжнародних стандартів у цій галузі. Про це заявили в ОБСЄ, передає ТАСС.

"У зв'язку з відсутністю міжнародних стандартів або угод про забезпечення голосування на закордонних виборах, я думаю, що такі процеси голосування визначаються двосторонніми угодами між двома країнами", - заявив речник Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Раймер.

Він підкреслив, що бюро розмістило наглядову місію на президентських виборах у Росії та займається спостереженням тільки на території РФ.

"Наш мандат на проведення спостереження охоплює тільки процес голосування в Росії", - наголосив Раймер.

Нагадаємо, раніше уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що повторно звернеться в ООН, ОБСЄ та Раду Європи через недопуск росіян в Україні до голосування на виборах президента.