Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В ОБСЕ призвали МИД России освободить Сенцова

НовостиОбщество    04.06.2018 - 15:13
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

В ОБСЕ также считают, чо Сенцова могли пытать в СИЗО на территории РФ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, призвав немедленно освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителя.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его продолжающееся содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее воздействие на тех, кто в Крыму имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует замалчивать, каким бы критическим он не был", - говорится в письме Дезира к Лаврову.

Также представитель ОБСЕ особенно беспокоен ухудшением состояния здоровья Сенцова и его морального духа после того, как он начал голодовку.

В своем письме Дезир также отметил, что имеет сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений судебного разбирательства по делу украинского политзаключенного, а также о том, что к Сенцова могли применяться пытки, включая избиения, удушение и угрозы сексуального насилия.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных. Речь идет в первую очередь о Владимире Балухе, Олеге Сенцове и Александру Кольченко, которые объявили голодовку.

Архиепископ Климент отбыл в РФ для встречи с Сенцовым Матери заключенных в РФ Сенцова и Кольченко впервые встретились и обратились к Порошенко
Теги публикации: Олег Сенцов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top