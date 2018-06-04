В ОБСЕ призвали МИД России освободить Сенцова

В ОБСЕ также считают, чо Сенцова могли пытать в СИЗО на территории РФ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, призвав немедленно освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителя.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его продолжающееся содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее воздействие на тех, кто в Крыму имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует замалчивать, каким бы критическим он не был", - говорится в письме Дезира к Лаврову.

I wrote to FM Sergey Lavrov last week, to review case of #OlegSentsov. His continued detention is unjustified. I am worried about deterioration of his health after he started a hunger strike. I call on #Russia to release him.

My statement: https://t.co/s66LW9gTR1 #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/xAX1mlynba — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 4, 2018

Также представитель ОБСЕ особенно беспокоен ухудшением состояния здоровья Сенцова и его морального духа после того, как он начал голодовку.

В своем письме Дезир также отметил, что имеет сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений судебного разбирательства по делу украинского политзаключенного, а также о том, что к Сенцова могли применяться пытки, включая избиения, удушение и угрозы сексуального насилия.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных. Речь идет в первую очередь о Владимире Балухе, Олеге Сенцове и Александру Кольченко, которые объявили голодовку.