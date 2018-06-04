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Інтерв'ю

В ОБСЄ закликали МЗС Росії звільнити Сенцова

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 15:13
Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

В ОБСЄ також вважають, чо Сенцова могли перебувати в СІЗО на території РФ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, закликавши негайно звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представника.

"Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно його відпустити. Його тривале утримання під вартою є необґрунтованим і робить стримуючий вплив на тих, хто в Криму має право вільно виражати свої погляди і думки. Його голос не слід замовчувати, яким би критичним він не був", - йдеться в листі Дезіра до Лаврова.

Також представник ОБСЄ особливо занепокоєний погіршенням стану здоров'я Сенцова і його морального духу після того, як він почав голодування.

У своєму листі Дезір також зазначив, що має повідомлення, які свідчать про низку порушень судового розгляду по справі українського політв'язня, а також про те, що до Сенцова могли застосовуватися тортури, включаючи побиття, удушення і загрози сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін написав керівникам МЗС всього світу листа з закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів. Йдеться в першу чергу про Володимира Балуха, Олега Сенцова і Олександра Кольченко, які оголосили голодування.

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Теги публікації: Олег Сенцов, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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