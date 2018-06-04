В ОБСЄ закликали МЗС Росії звільнити Сенцова

В ОБСЄ також вважають, чо Сенцова могли перебувати в СІЗО на території РФ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, закликавши негайно звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представника.

"Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно його відпустити. Його тривале утримання під вартою є необґрунтованим і робить стримуючий вплив на тих, хто в Криму має право вільно виражати свої погляди і думки. Його голос не слід замовчувати, яким би критичним він не був", - йдеться в листі Дезіра до Лаврова.

I wrote to FM Sergey Lavrov last week, to review case of #OlegSentsov. His continued detention is unjustified. I am worried about deterioration of his health after he started a hunger strike. I call on #Russia to release him.

My statement: https://t.co/s66LW9gTR1 #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/xAX1mlynba — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 4, 2018

Також представник ОБСЄ особливо занепокоєний погіршенням стану здоров'я Сенцова і його морального духу після того, як він почав голодування.

У своєму листі Дезір також зазначив, що має повідомлення, які свідчать про низку порушень судового розгляду по справі українського політв'язня, а також про те, що до Сенцова могли застосовуватися тортури, включаючи побиття, удушення і загрози сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін написав керівникам МЗС всього світу листа з закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів. Йдеться в першу чергу про Володимира Балуха, Олега Сенцова і Олександра Кольченко, які оголосили голодування.