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ОБСЄ закликала Росію відкрити КПВВ на Донбасі до кінця тижня

Київ, Середа 11 листопада 2020 20:36
ОБСЄ закликала Росію відкрити КПВВ на Донбасі до кінця тижня
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Представники ОБСЄ в Тристоронній контактній групі закликали Росію відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. ОБСЄ розраховує, що пропуск через лінію розмежування буде відновлено до кінця тижня.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні ТКГ сторони досягнули певного просування в обговоренні технічних умов розблокування російською стороною пропуску через КПВВ.

"Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань", - додали в делегації.

Крім того, ОБСЄ підтримала пропозицію України щодо створення на КПВВ "зелених коридорів" для малорухомих громадян, щоб вони могли безперешкодно перетинати лінію розмежування та отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги.

"Найбільших успіхів сьогодні досягли у гуманітарному напрямку, є позитивні ознаки того, що незабаром вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила роботу всіх КПВВ на Донбасі, включно з новими пунктами пропуску "Щастя" та "Золоте". Однак окупанти відмовилися відновлювати пропуск через лінію розмежування.

Крім того, сьогодні проросійські бойовики заявили про відсутність домовленостей щодо роботи КПВВ в Щасті та Золотому.

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