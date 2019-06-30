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ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированном Донбассе

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 06:06
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированном Донбассе
Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)

Беспилотник дальнего радиуса действия исчез неполалік н.п. Заиченко

В неподконтрольном украинскому правительству районе Донецкой области вблизи линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ.

Установлено, что вечером 27 июня, пролетая в районе н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км на юг от Донецка), беспилотник резко начал терять мощность и высоту после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения.

"При попытке приземлить БПЛА в районе на юг от н.п. Верхньошироківське (кол. Октябр; неподконтролен правительству, 85 км на юг от Донецка) команда Миссии потеряла зв'связь с летательным аппаратом", - отмечается в отчете.

Также наблюдатели сообщили, что на оккупированной территории в Луганской области было зафиксировано 12 очередей из стрелкового оружия по беспилотнику.

"Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - добавили в СММ.

Напомним, Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской будет начат ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.

Добавим, что в Станице Луганской после разведения сил направят правительственную комиссию. В начале следующей недели в Станице Луганской приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории.

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