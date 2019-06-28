В Станицу Луганскую после разведения сил направят правительственную комиссию

Фото: военные в Станице Луганской (facebook.com/darka.olifer)

Решение принял президент Владимир Зеленский

В начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории. Об этом сказал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

Как отметил Кучма, соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Согласно сообщению, Кучма посетил с рабочей поездкой Луганскую область, чтобы увидеть состояние дел непосредственно на линии столкновения в районе Станицы Луганской, где согласно Рамочного решения ТКГ должно быть завершено разведение сил.

Кучма пообщался с украинскими военными, которые несут службу в зоне ООС; говорил с пограничниками, которые работают на КПВВ, с местными жителями и местной властью.

"Твердо подчеркиваю: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизней каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий - один из важнейших и самых приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность", - отметил Кучма.

Напомним, 26 июня украинские подразделения под наблюдением миссии ОБСЕ отошли с одной из позиций близ Станицы Луганской. О таких же действиях заявила и сторона боевиков.

Как сообщало РБК-Украина, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской (Луганская область), которое началось 26 июня.