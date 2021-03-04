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ОБСЕ: для полной "тишины" на Донбассе нужна большая политическая воля

Автор: РБК-Украина

Для достижения полной "тишины" на Донбассе нужна большая политическая воля сторон конфликта. На сегодня в целом они сохраняют приверженность режиму прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау.

В частности, по итогам заседания ТКГ она отметила, что в понедельник конвой с гуманитарной помощью впервые пересек линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье", а также назвала это обнадеживающим шагом.

"Я надеюсь, что в скором времени будет возобновлена возможность прямой доставки гуманитарных грузов и в отдельные районы Донецкой области Украины", - отметила Грау.

Она также подчеркнула, что, согласно наблюдениям миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня сохраняется.

"Среднее число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе, согласно данным СММ, было в десять раз ниже, чем в феврале 2020 года. Но для достижения полной тишины требуется большая политическая воля сторон", - добавила Грау.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что в оккупированных районах Донецкой области готовят запустить систему пропусков для пересечения КПВВ. Отметим, с украинской стороны пропускной режим действует с 2015 года.

Накануне боевики выступили с угрозами первыми стрелять по украинским позициям. Как рассказал РБК-Украина спикер украинской делегации Алексей Арестович, такими действиями Россия осуществляет медийное давление на Украину перед заседаниями ТКГ.

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Новости Украины ОБСЕДонбассрежим прекращения огня
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