ОБСЕ: для полной "тишины" на Донбассе нужна большая политическая воля

В частности, по итогам заседания ТКГ она отметила, что в понедельник конвой с гуманитарной помощью впервые пересек линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье", а также назвала это обнадеживающим шагом.

"Я надеюсь, что в скором времени будет возобновлена возможность прямой доставки гуманитарных грузов и в отдельные районы Донецкой области Украины", - отметила Грау.

Она также подчеркнула, что, согласно наблюдениям миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня сохраняется.

"Среднее число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе, согласно данным СММ, было в десять раз ниже, чем в феврале 2020 года. Но для достижения полной тишины требуется большая политическая воля сторон", - добавила Грау.