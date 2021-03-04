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"Дальнейшая изоляция". Боевики на Донбассе вводят пропуска для пересечения КПВВ

Новина українською → Донбасс, Четверг 04 марта 2021 09:32
"Дальнейшая изоляция". Боевики на Донбассе вводят пропуска для пересечения КПВВ Фото: КПВВ (mtot gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Оккупанты на Донбассе вводят пропуска для пересечения КПВВ. Будут вводить разрешительную процедуру на выезд лиц с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ.

Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР".

Он будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, бесплатно сроком на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверки личных средств связи заявителей.

Вместе с тем, для пересечения КПВВ на авто пропуск также должен оформляться и на это транспортное средство. Рассмотрение заявлений на получение пропусков "органами внутренних дел ДНР" проводится в течение 15 суток от даты ходатайства (в экстренных случаях - в течение суток).

При въезде (входе) через линию разграничения физического лица, которому ранее не оформлялся пропуск для выезда (выхода) или срок его действия закончился, на временном пункте контроля "должностными лицами ОВД" проводится проверка средств связи (мобильного телефона), обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование физического лица.

Такой механизм планируют ввести в Донецкой области. Не исключается, что и в Луганской области.

"Это повлечет дальнейшую изоляцию жителей ТОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространения новой коронавирусной инфекции", - заявила украинская делегация в ТКГ.

Ранее сообщалось, что вакцинацию жителей ОРДЛО могут организовать на пунктах пропуска.

Напомним, украинская делегация в ТКГ 2 марта сообщила, что в гуманитарной подгруппе российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны.

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