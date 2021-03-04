RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОБСЄ: для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля

Автор: РБК-Україна

Для досягнення повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін конфлікту. На сьогодні загалом вони зберігають прихильність режиму припинення вогню.

Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Грау.

Зокрема, за підсумками засідання ТКГ вона зазначила, що в понеділок конвой з гуманітарною допомогою вперше перетнув лінію дотику через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя", а також назвала це обнадійливим кроком.

"Я сподіваюся, що незабаром буде відновлено можливість прямої доставки гуманітарних вантажів і в окремі райони Донецької області України", - зазначила Грау.

Вона також підкреслила, що, згідно зі спостереженнями місії ОБСЄ, дотримання режиму припинення вогню зберігається.

"Середня кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня, згідно з даними СММ, було в десять разів нижчою, ніж у лютому 2020 року. Але для досягнення повної тиші потрібна велика політична воля сторін", - додала Грау.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що в окупованих районах Донецької області готують запустити систему перепусток для перетину КПВВ. Зазначимо, з української сторони пропускний режим діє з 2015 року.

Напередодні бойовики виступили з погрозами першими стріляти по українських позиціях. Як розповів РБК-Україна речник української делегації Олексій Арестович, такими діями Росія здійснює медійний тиск на Україну перед засіданнями ТКГ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄДонбасрежим прекращения огня
Читайте також
Загроза загострення і провокації від бойовиків: яка ситуація на Донбасі
Прогноз погоди