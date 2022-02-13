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В ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны выводят наблюдателей из Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

В ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. В организации не назвали, о каких именно государствах идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОБСЕ.

"Недавно некоторые государства-участники решили, что их прикомандированные (представители - ред.) в СММ должны покинуть Украину в ближайшие дни", - отмечается в релизе.

В организации не называют страны, которых идет речь. Ранее агентство Reuters сообщало о том, что американские представители СММ ОБСЕ начали покидать Донбасс. Издание The Guardian в свою очередь писало о британских сотрудниках миссии.

Напомним, Украина созывает заседание ОБСЕ после того, как Россия, согласно Венскому документу, не ответила на запрос относительно военного присутствия на украинской границе.

Отметим, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

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