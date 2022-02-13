В ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны выводят наблюдателей из Украины

В ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. В организации не назвали, о каких именно государствах идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОБСЕ .

"Недавно некоторые государства-участники решили, что их прикомандированные (представители - ред.) в СММ должны покинуть Украину в ближайшие дни", - отмечается в релизе.

В организации не называют страны, которых идет речь. Ранее агентство Reuters сообщало о том, что американские представители СММ ОБСЕ начали покидать Донбасс. Издание The Guardian в свою очередь писало о британских сотрудниках миссии.