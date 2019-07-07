В ОБСЕ поддержали резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Фото: Парламентская ассамблея ОБСЕ (AP)

В ОБСЕ призвали РФ отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ОБСЕ в YouTube.

Как сообщается, комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинская парламентарий Софио Кацарава.

Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человек на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Напомним, ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал Россию деоккупировать Крым и вывести войска с Украины. Также в организации призвали осуществить полное выведение крупнокалиберного вооружения всеми сторонами, а также немедленно положить конец применению противопехотных мин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ отклонили российскую поправку в резолюцию по Донбассу и Крыму, которая должна была бы исключить из текста резолюции в отношении Восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова.