В ОБСЕ отклонили российскую поправку в резолюцию по Донбассу и Крыму

Фото: Парламентская ассамблея ОБСЕ (AP)

Россия просила убрать из резолюции слова о деоккупации Крыма

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации Крымского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета ПА ОБСЕ.

Как сообщается, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Кроме того, в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей".

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Напомним, ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халит Чевик призвал развивать прогресс по разведению сил в Станице Луганской. глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".

Ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили девять шагов урегулирования ситуации на Донбассе. Лайчак отметил, что первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня.