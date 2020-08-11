В ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на события в Беларуси

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отреагировали на последние события в Беларуси. Бюро демократических институтов и прав человека призвало к диалогу.

Об этом говорится в заявлении на странице в Twitter.

В ОБСЕ потребовали от властей страны честно и подробно сообщить о результатах выборов на всех участках, а также воздержаться от насилия.

В организации сообщили, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

В ПАСЕ на события в Беларуси отреагировал ее президент Рик Дамс. Он призвал власти Беларуси к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению основных прав и свобод человека.

Дамс особенно приветствовал отвагу белорусских женщин, которые принимали активное участие в выборах президента страны. Он пообещал, что ПАСЕ будет внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

Напомним, 10 августа, протесты в Беларуси возобновились; силовики пытаются разогнать акции протеста, но люди продолжают выходить на улицы городов.

Добавим, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) сделали совместное заявление о протестах в Беларуси; министры иностранных дел стран осудили насилие и призвали к диалогу.