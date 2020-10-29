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В ОБСЕ отметили сохранение режима прекращения огня на Донбассе

Донбасс, Четверг 29 октября 2020 02:53
В ОБСЕ отметили сохранение режима прекращения огня на Донбассе
Фото: ОБСЕ (facebook.com-oscesmm)
Автор: РБК-Украина

Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня на Донбассе продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта. Количество нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже уровня, который фиксировался до 27 июля 2020 года.

Об этом заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп, передает сайт ОБСЕ.

"В течение трех месяцев число нарушений остается значительно ниже уровня, регистрируемого до вступления в силу Мер по усилению режима прекращения огня 27 июля 2020 года. Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия", - отметила Грау.

По ее словам, участники заседания рабочей группы по безопасности подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и средств, а также обновленного плана разминирования. Тем не менее, констатировала Грау, договориться о начале имплементации не удалось.

Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ. ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила Рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоявшихся обменов.

Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.

Напомним, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила координатором процесса представить план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Ранее сообщалось, что Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы в Минске на протяжении трех месяцев.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский предложил привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.

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