В ОБСЄ відзначили збереження режиму припинення вогню на Донбасі

Фото: ОБСЄ (facebook.com-oscesmm)

Згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загальна динаміка дотримання режиму припинення вогню на Донбасі продовжує в цілому зберігатися, що позитивно позначається на житті цивільного населення в зоні конфлікту. Кількість порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчою від рівня, який фіксувався до 27 липня 2020 року.

Про це заявила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп, передає сайт ОБСЕ.

"Протягом трьох місяців кількість порушень залишається значно нижчою від рівня, що реєструвався до набуття чинності Заходами щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року. Це свідчить про важливість політичної волі для подальшого збереження стійкого перемир'я", - зазначила Грау.

За її словами, учасники засідання робочої групи з безпеки підтвердили спільне розуміння щодо місця розташування додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також оновленого плану розмінування. Проте, констатувала Грау, домовитися про початок імплементації не вдалося.

Дискусія в робочій групі з політичних питань знову не продемонструвала просування, підкреслюється в повідомленні ОБСЄ. ТКГ, прагнучи активізувати роботу з врегулювання конфлікту, доручила робочій групі терміново підготувати проєкт плану дій на основі письмових пропозицій учасників робочої групи відповідно до Мінських угод.

Крім того, розглядалися питання, пов'язані з врегулюванням юридичного статусу низки осіб, звільнених у рамках обмінів, що відбулися раніше відбулися.

Грау закликала сторони докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення й обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, за принципом "всіх на всіх", як передбачено Мінськими угодами.

Нагадаємо, українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи запропонувала координатором процесу представити план дій по врегулюванню ситуації на Донбасі. Наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.

Раніше повідомлялося, що Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську впродовж трьох місяців.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій.