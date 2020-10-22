Украина в ОБСЕ: Россия уже три месяца блокирует минские переговоры

Фото: Евгений Цымбалюк (ukrinform.ua)

Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы в Минске на протяжении трех месяцев. Россияне препятствуют рассмотрению вопросов из повестки дня заседаний.

Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы ТКГ уже почти три месяца, препятствуя какому-либо обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня, и мешая выполнению соответствующих положений Общих согласованных выводов нормандского саммита в Париже 2019 года", - заявил Цымбалюк.

Он также подчеркнул, что мониторинг ОБСЕ зафиксировал нарушения со стороны боевиков по части отведения вооружений.

"За последних две недели СММ сообщила о выявлении 95 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отведения, 89 из которых - в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отметил дипломат.

В среду сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все - в Донецкой области.

На этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу представителей религиозных организаций. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.