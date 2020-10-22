ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина в ОБСЕ: Россия уже три месяца блокирует минские переговоры

Украина, Четверг 22 октября 2020 22:34
Украина в ОБСЕ: Россия уже три месяца блокирует минские переговоры
Фото: Евгений Цымбалюк (ukrinform.ua)
Автор: Роман Тверденко

Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы в Минске на протяжении трех месяцев. Россияне препятствуют рассмотрению вопросов из повестки дня заседаний.

Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы ТКГ уже почти три месяца, препятствуя какому-либо обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня, и мешая выполнению соответствующих положений Общих согласованных выводов нормандского саммита в Париже 2019 года", - заявил Цымбалюк.

Он также подчеркнул, что мониторинг ОБСЕ зафиксировал нарушения со стороны боевиков по части отведения вооружений.

"За последних две недели СММ сообщила о выявлении 95 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отведения, 89 из которых - в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отметил дипломат.

В среду сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все - в Донецкой области.

На этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу представителей религиозных организаций. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Контактная группа

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь