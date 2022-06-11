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ОБСЕ отказалась эвакуировать украинских сотрудников в начале войны, - Politico

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Суббота 11 июня 2022 20:44
ОБСЕ отказалась эвакуировать украинских сотрудников в начале войны, - Politico Фото: ОБСЕ отказалась эвакуировать украинских сотрудников в начале войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ОБСЕ не подготовила план для эвакуации персонала в случае вторжения российских войск. Из-за этого украинские сотрудники остались без помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, в самом начале войны России против Украины на территории нашего государства находились 966 сотрудников ОБСЕ. При этом указ об эвакуации поступил только 24 февраля вечером.

"Существовали правила, ограничивающие количество сотрудников, которые могут быть эвакуированы. Это поставило под угрозу безопасность 478 украинских сотрудников и их семей", - сообщает Politico.

Украинцы не вошли в план по эвакуации и поэтому некоторым предложили "следовать за международными эвакуационными колоннами на собственном транспорте". При этом никаких гарантий помощи на пересечении границы не было.

В Politico отметили, что ОБСЕ разорвала контракты с украинским персоналом, хотя были договоренности о продлении сотрудничества. В организации оправдали это "мерой безопасности после угроз в ее адрес".

Напомним, ранее стало известно, что 11 мая Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности возглавила Беларусь.

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