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ОБСЄ відмовилася евакуювати українських співробітників на початку війни, - Politico

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Субота 11 червня 2022 20:44
ОБСЄ відмовилася евакуювати українських співробітників на початку війни, - Politico Фото: ОБСЄ відмовилася евакуювати українських співробітників на початку війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ОБСЄ не підготувала план евакуації персоналу у разі вторгнення російських військ. Через це українські працівники залишилися без допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання, на початку війни Росії проти України на території нашої держави знаходилися 966 співробітників ОБСЄ. При цьому указ про евакуацію надійшов лише 24 лютого увечері.

"Існували правила, що обмежують кількість працівників, які можуть бути евакуйовані. Це поставило під загрозу безпеку 478 українських працівників та їхніх сімей", - повідомляє Politico.

Українці не увійшли до плану евакуації і тому деяким запропонували "слідувати за міжнародними евакуаційними колонами на власному транспорті". При цьому жодних гарантій допомоги на перетині кордону не було.

У Politico зазначили, що ОБСЄ розірвала контракти з українським персоналом, хоч були домовленості щодо продовження співпраці. В організації виправдали це "заходом безпеки після загроз на її адресу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 травня Форум ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки очолила Білорусь.

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ОБСЄ евакуація Війна Росії проти України
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