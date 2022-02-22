В ОБСЕ осудили признание Путиным "ЛДНР": противоречит минским соглашениям

"Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем решении признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это решение принято на фоне уже обострившейся ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении.

По его словам, он глубоко сожалеет о таком решении.

"Оно во многом противоречит Минским соглашениям, в том числе направленным на то, чтобы определенные районы Донецкой и Луганской областей были частью Украины с особым статусом", - отметил Киннунен.

Он отметил, что как и все государства-участники ОБСЕ, Россия должна быть привержена уважению суверенитета и территориальной целостности других стран, включая Украину.

"Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию", - говорится в заявлении.

Также он подчеркнул, что в данной ситуации важно перейти к дипломатическому решению.

"Дипломатия и переговоры не имеют альтернативы. В качестве специального представителя я, по-прежнему, готов продолжить диалог со всеми участниками дискуссий в Трехсторонней контактной группе", - отметил Киннунен.