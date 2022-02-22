В ОБСЄ засудили визнання Путіним "ЛДНР": суперечить мінським угодам

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Мікко Кіннунен зробив заяву. Він засудив визнання Росією "ЛДНР" і нагадав про мінські угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мікко Кіннунен, опублікованій на сайті ОБСЄ.
"Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про своє рішення визнати окремі райони Донецької та Луганської областей. Це рішення прийнято на тлі вже загострилася ситуації з безпекою", - йдеться в заяві.
За його словами, він глибоко шкодує про таке рішення.
"Воно багато в чому суперечить Мінським угодам, у тому числі спрямованим на те, щоб певні райони Донецької та Луганської областей були частиною України з особливим статусом", - зазначив Кіннунен.
Він зазначив, що як і всі держави-учасники ОБСЄ, Росія має бути прихильна повазі суверенітету і територіальної цілісності інших країн, включаючи Україну.
"Вкрай важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових військових дій і кровопролиття", - йдеться в заяві.
Також він підкреслив, що в даній ситуації важливо перейти до дипломатичного рішення.
"Дипломатія і переговори не мають альтернативи. В якості спеціального представника я, як і раніше, готовий продовжити діалог з усіма учасниками дискусій в Тристоронній контактній групі", - зазначив Кіннунен.
Нагадаємо, що Росія визнала окуповані території Луганської та Донецької області та підписала з ними "договір про дружбу".
Це дає можливість Росії відправити свої війська на Донбас. Російську техніку вже помітили в Донецькій області.