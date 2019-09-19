ОБСЕ обнаружила мины в районе разведения войск на Донбассе

На Донбассе наблюдательная миссия ОБСЕ обнаружиа противотанковые мины на участке разведения сил и вооружений в районе оккупированного Петровского. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии.

В частности, 38 противотанковых мин миссия обнаружила с помощью беспилотного летательного аппарата. В то же время физический доступ миссии оставался ограниченным боевиками. СММ пыталась получить доступ на блокпостах в Петровском и вблизи Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах.

"В двух случаях на блокпосту в н. П. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) два члена вооруженных формирований (один был явно вооружен) вновь отказали команде миссии в проезде, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском ", - указано в отчете.

Также еще в двух случаях на блокпосту к западу от Верхнешироковского (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) трое боевиков снова отказали команде миссии в проезде, ссылаясь на то, что "в этом районе ведутся работы".

В то же время гражданские транспортные средства двигались через блокпост безпрепятственно.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил после заседания ТКГ в Минске, что число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло.