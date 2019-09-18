Число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло, - ОБСЕ

Фото: Мартин Сайдик (radiosvoboda.org)

Количество обстрелов возросло в некоторые дни

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло. Об этом в среду, 18 сентября, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передают белорусские СМИ.

По его словам, количество обстрелов возросло в некоторые дни.

"По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало", - сказал Сайдик на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он также напомнил причастным к обстрелам о "политической ответственности" и призвал соблюдать принятые ими обязательства.

Кроме этого, Сайдик отметил, что действующее перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля является самым продолжительным с начала конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил прогресс в имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. "В настоящее время успешно ведется подготовка к ремонтным работам", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече в Минске стороны ТКГ не пришли к соглашению касательно "формулы Штайнмайера", которая является одним из вариантов решения ситуации на Донбассе. По словам Сайдика, стороны продолжат обсуждать имплементацию формулы 1 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что украинская сторона не имеет ничего против "формулы Штайнмайера", однако выставила ряд условий для ее имплементации.