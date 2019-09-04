ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв среди гражданских на Донбассе самое низкое с начала конфликта, - ОБСЕ

Новости » Политика    04.09.2019 - 21:30
Число жертв среди гражданских на Донбассе самое низкое с начала конфликта, - ОБСЕ
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

По его словам, перемирие "продолжает приносить плоды"

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что число жертв среди мирного населения на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, перемирие, которое вступило в силу 21 июля, "продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни".

"За последние три недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта. Я настойчиво призываю все стороны строго соблюдать принятые ими обязательства, особенно ввиду начала учебного года", - заявил дипломат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Кроме того, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. На следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода.

Украина и ОРДЛО согласовывают возврат первого "национализированного" объекта Украина предлагает вернуть российскую сторону в СЦКК
Новости Украины МинскКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь