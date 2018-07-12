ОБСЕ обнаружила на Донбассе неотведенное вооружение

На Донбассе за неделю выявлено 1200 фактов нарушения режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе выявила 46 единиц техники, расположенной с нарушением согласованной линии отвода. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Twitter представительство ОБСЕ в Украине.

В частности, 26 единиц техники выявлено в неподконтрольной правительству Украины территории. Остальные 16 единиц - на территории подконтрольной.

Также, по словам Хуга, в течение последней недели на Донбассе наблюдатели зафиксировали 1200 нарушений режима прекращения огня.

"Не устранены первые причины насилия, а именно наличие запрещенного оружия", - сказал Хуг, добавив, что уровень насилия на Донбассе снизился.

Однако, как отметил Хуг, на фоне снижения уровня насилия мины и до сих пор угрожают гражданскому населению.

"Относительное затишье шаткое из-за близости размещения сил и формирований", - подчеркнул Хуг.

Напомним, ранее Хуг сообщил, что наблюдатели ОБСЕ могут находиться на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе лишь несколько часов. Все зависит от разрешения тех, кто стоит на пунктах пропуска.