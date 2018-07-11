Спостерігачі ОБСЄ можуть перебувати на КПП на Донбасі лише кілька годин, - Хуг

Мандат місії ОБСЄ зобов'язує діяти на всій території України, зокрема на непідконтрольній території та вздовж кордону з РФ

Спостерігачі ОБСЄ можуть перебувати на контрольно-пропускних пунктах (КПП) на Донбасі лише кілька годин. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг в інтерв'ю "Громадському".

"Спостерігачі можуть перебувати на контрольно-пропускних пунктах протягом декількох годин. Якщо дозволять", - заявив він.

Разом з тим, Хуг зазначив, що через те, що про приїзд місії знають завчасно, все, що бачать спостерігачі, ймовірно, контролюється. Тому, за словами Хуга, це не може називатися ефективним чи незалежним моніторингом.

Хуг наголосив, що мандат місії ОБСЄ дозволяє спостерігачам працювати на всій території України, зокрема на території окупованого Донбасу та вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

Крім того, Хуг заявив, що місія ОБСЄ постійно не може знаходитися поряд з кордоном, зокрема в Амвросіївці або Новоазовську.

"Час, який ми можемо провести на кордоні, досить обмежений", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що інформація про життя людей на непідконтрольних територіях Донбасу майже недоступна.