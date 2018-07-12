ОБСЄ виявила на Донбасі невідведене озброєння

На Донбасі за тиждень виявлено 1200 фактів порушення режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі виявила 46 одиниць техніки, розташованої з порушенням узгодженої лінії відведення. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає у Twitter представництво ОБСЄ в Україні.

Зокрема, 26 одиниць техніки виявлено у непідконтрольній уряду України території. Решта 16 одиниць - на території підконтрольній.

Також, за словами Хуга, протягом останнього тижня на Донбасі спостерігачі зафіксували 1200 порушень режиму припинення вогню.

"Не усунуті перші причини насильства, а саме наявність забороненої зброї", - сказав Хуг, додавши, що рівень насильства на Донбасі дещо знизився.

Проте, як зауважив Хуг, на тлі зниження рівня насильства міни і досі загрожують цивільному населенню.

"Відносне затишшя хитке через близькість розміщення сил і формувань", - підкреслив Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг повідомив, що спостерігачі ОБСЄ можуть перебувати на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі лише кілька годин. Все залежить від дозволу тих, хто стоїть на пунктах пропуску.