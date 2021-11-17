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ОБСЄ виявила десятки танків на окупованій території

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Україна, Середа 17 листопада 2021 03:40
ОБСЄ виявила десятки танків на окупованій території Фото: ОБСЄ виявила десятки танків на окупованій території (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки й співробітництва в Європі зафіксувала військову техніку на окупованій території Донбасу. Цього разу бойовики розмістили десятки танків у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 16 листопада.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю на полігоні біля н.п. Покровка Донецької області.

Серед них 13 танків типу Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу та одна самохідна гаубиця "Гвоздика" 122-го калібру. Техніку помітив безпілотник дальнього радіусу дії.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. На території об'єкта в житловому районі н.п. Безіменне (Донецька область) безпілотник ОБСЄ помітив 2 ББМ невстановленого типу одну радіорелейну.

Нагадаємо, що раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили про десятки одиниць військової техніки на окупованій території Донбасі. Йшлося про танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати, які розмістили окупанти в Луганській і Донецькій області.

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