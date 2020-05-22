ОБСЕ обнаружила на Донбассе артиллерию и танки боевиков в жилых кварталах

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе нарушают договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Оккупанты размещают тяжелую технику и артиллерию в жилых кварталах.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Данные факты подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете от 20 мая. В частности, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата СММ на неподконтрольных Украине территориях, на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Также неподалеку от жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области БПЛА обнаружил шесть гаубиц 2С1 "Гвоздика".

"Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей", - отметили в штабе ООС.

Также на территории ОРДЛО на участке разведения в районе Золотого было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля около 500 противотанковых мин вооруженных формирований РФ.

"Подобный факт нарушения существующих договоренностей произошел и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин", - добавили в ООС.

Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе обострилась. Боевики увеличили количество обстрелов по позициям украинских защитников.

Вчера оккупанты из миномета обстреляли грузовик Вооруженных сил Украины. В результате попадания в автомобиль 120 мм мины погиб один военный, еще 5 получили ранения.

Также сообщалось, что вблизи поселка Трехизбенка Луганской области вечером 20 мая погиб командир батальона "Луганск-1", полковник полиции Сергей Губанов. Он и еще трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения в результате атаки НВФ.