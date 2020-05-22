ОБСЄ виявила на Донбасі артилерію і танки бойовиків у житлових кварталах

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі порушують домовленості щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Окупанти розміщують важку техніку та артилерію у житлових кварталах.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил у Facebook.

Наведені факти підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у звіті від 20 травня. Зокрема, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату СММ на непідконтрольних Україні територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Також неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області БПЛА виявив шість гаубиць 2С1 "Гвоздика".

"Російські окупанти, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку у житлових кварталах тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців", - наголосили у штабі ООС.

Також на території ОРДЛО на ділянці розведення в районі Золотого було виявлено 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із близько 500 протитанкових мін збройних формувань РФ.

"Подібний факт порушення існуючих домовленостей стався й поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське, де було помічено 76 протитанкових мін", - додали в ООС.

Нагадаємо, останніми днями ситуація на Донбасі загострилась. Бойовики збільшили кількість обстрілів по позиціях українських захисників.

Учора окупанти з міномету обстріляли вантажівку Збройних сил України. В результаті попадання в автомобіль 120 мм міни загинув один військовий, ще 5 отримали поранення.

Також повідомлялося, що поблизу селища Трьохізбенка Луганської області ввечері 20 травня загинув командир батальйону "Луганськ-1", полковник поліції Сергій Губанов. Він і ще троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення внаслідок атаки НЗФ.