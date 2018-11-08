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В ОБСЄ стурбовані "виборами" в "Л/ДНР"

Новини » Політика    08.11.2018 - 14:38
Фото: Енцо Моаверо Міланезі (ilprimatonazionale.it/twitter.com)
Фото: Енцо Моаверо Міланезі (ilprimatonazionale.it/twitter.com)

Голова ОБСЄ вважає, що проведення "виборів" суперечить духу Мінських угод

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі 8 листопада заявив, що організація надзвичайно стурбована оголошенням про проведення  "виборів" в окремих районах Донецької та Луганської областях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресс-службу ОБСЄ.

"Ми надзвичайно стурбовані оголошенням "виборів", які мають відбутися в окремих районах Донецької та Луганської областей 11 листопада. Таке рішення суперечить букві та духу Мінських угод", - заявив він.

Голова ОБСЄ закликав усі сторони "конструктивно сприяти проведенню переговорів у Нормандському форматі та у форматі Тристоронньої контактної групи, щоб запобігти такому розвитку".

Також Міланезі підтвердив підтримку Мінських угод відповідно до принципів ОБСЄ. Окрім того він запевнив у повній повазі суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 6 листопада відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Під час засідання Україна вимагала надати доступ ОБСЄ до окупованого Криму, а також відповісти на пропозицію про обмін ув'язненими. Зі свого боку ОБСЄ закликала підписантів Мінських угод забезпечити безпеку персоналу Спеціальної моніторингової місії. 

 

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