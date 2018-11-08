В ОБСЄ стурбовані "виборами" в "Л/ДНР"

Голова ОБСЄ вважає, що проведення "виборів" суперечить духу Мінських угод
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі 8 листопада заявив, що організація надзвичайно стурбована оголошенням про проведення "виборів" в окремих районах Донецької та Луганської областях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресс-службу ОБСЄ.
"Ми надзвичайно стурбовані оголошенням "виборів", які мають відбутися в окремих районах Донецької та Луганської областей 11 листопада. Таке рішення суперечить букві та духу Мінських угод", - заявив він.
Голова ОБСЄ закликав усі сторони "конструктивно сприяти проведенню переговорів у Нормандському форматі та у форматі Тристоронньої контактної групи, щоб запобігти такому розвитку".
Також Міланезі підтвердив підтримку Мінських угод відповідно до принципів ОБСЄ. Окрім того він запевнив у повній повазі суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 6 листопада відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Під час засідання Україна вимагала надати доступ ОБСЄ до окупованого Криму, а також відповісти на пропозицію про обмін ув'язненими. Зі свого боку ОБСЄ закликала підписантів Мінських угод забезпечити безпеку персоналу Спеціальної моніторингової місії.